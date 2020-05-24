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24.05.2020 - 22:05 | | AA

Son dakika | Ankara'da uygulama noktasında durmayan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika haberine göre, Başkentte, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 5'i polis 7 kişi yaralandı.

Son dakika | Ankara'da uygulama noktasında durmayan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Son dakika | Ankarada uygulama noktasında durmayan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

Son dakika | Ankarada uygulama noktasında durmayan araç kaza yaptı: Yaralılar var

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