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09.06.2020 - 10:34 | | DHA

Son dakika: Ankara'dan sıcak görüntü

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Son dakika: Ankara'dan sıcak görüntü

Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan açıklamasında, "Temel hakların korunması ahlaki mesele. Irkçılık salgından çok daha tehlikeli. Adaletin gözü bağlı ve taraflara eşittir." dedi.

AYM Başkanı Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez.

AYM'nin görevi temel hak ve özgürlükleri korumak.

Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır.

Bireysel başvurularda standart belirlenmiştir. Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir.

Son dakika: Ankaradan sıcak görüntü

Son dakika: Ankaradan sıcak görüntü

Son dakika: Ankaradan sıcak görüntü

Krediler, ikinci el araç talebini iki katına çıkardıKocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, kredi oranlarının çok düşük olduğunu ifade ederek, "En son açıklanan kredi paketinden önce zaten bir hareketlilik, bir talep vardı. Bu paket talebi iki katına çıkardı" dedi.
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