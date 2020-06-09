Son dakika: Ankara'dan sıcak görüntü

Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan açıklamasında, "Temel hakların korunması ahlaki mesele. Irkçılık salgından çok daha tehlikeli. Adaletin gözü bağlı ve taraflara eşittir." dedi.

AYM Başkanı Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez.

AYM'nin görevi temel hak ve özgürlükleri korumak.

Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır.

Bireysel başvurularda standart belirlenmiştir. Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır.

Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir.