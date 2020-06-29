MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Anneanne nehirde ölmek istedi! 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
ABONE OL
29.06.2020 - 09:20 | | İHA/DHA

Son dakika... Anneanne nehirde ölmek istedi! 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Adana’da, torununun gözü önünde Seyhan Nehri’ne atlayarak, intihar girişiminde bulunan Feride C.’yi (40) arkadaşı A.B. kurtardı. Baygınlık geçiren Feride C., hastaneye kaldırılırken, torunu Rabia Nur K.’yi (3) polis ekipleri de sakinleştirdi.

Son dakika... Anneanne nehirde ölmek istedi! 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C., arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. ile birlikte Seyhan Nehri kıyısındaki Kuva-yi Milliye Parkı’na geldi. Burada bir süre oturan Feride C., torunuyla birlikte suları çekilmiş olan nehir yatağına indi. Feride C., bir anda “Bu hayattan çok sıkıldım, yaşamak istemiyorum” diyerek, torununun gözü önünde kendisini suya bıraktı. Feride C.’nin intihar girişimini gören arkadaşı A.B. ise şok yaşadı. Bu sırada nehir kenarında balık tutanlar, durumu polise bildirdi.

Son dakika... Anneanne nehirde ölmek istedi 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu

TORUNUNU, POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Feride C.’yi sudan çıkması için ikna etmeye çalışan A.B., en sonunda tutup, kendisi çıkardı. Feride C.’nin korkarak, ağlayan torunu Rabia Nur K.’yi de olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Baygınlık geçiren Feride C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, torunu Rabia Nur K. ise annesi Burcu K.’ye teslim edildi.

Son dakika... Anneanne nehirde ölmek istedi 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu

İstanbul yeni haftaya yoğunlukla başladıİstanbul’da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında gün, trafik yoğunluğuyla başladı. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öldüren kürtajda flaş gelişme! Eniştenin DNA'sıyla uyumlu çıktı

Öldüren kürtajda flaş gelişme! Eniştenin DNA'sıyla uyumlu çıktı

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi

Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi

Sıradaki Haber