MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Antalya'da bozuk peynir kokusu ceset paniğine yol açtı
ABONE OL
09.06.2020 - 17:08 | | DHA

Son dakika: Antalya'da bozuk peynir kokusu ceset paniğine yol açtı

Son dakika haberi... Antalya'daki binadan yoğun koku gelmesi üzerine ceset paniği yaşayan mahalleli, polise ihbarda bulundu. Binada inceleme yapan polis ve zabıta ekipleri, kokunun kapatma kararı alınan fırının deposunda bozulan peynirden geldiğini belirledi.

Son dakika: Antalya'da bozuk peynir kokusu ceset paniğine yol açtı

Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda işletmecisi tarafından kapatılan fırından gelen kötü koku, çevredeki esnafı rahatsız etti. Ceset kokusu paniği yaşayan çevre sakinleri, polise ve zabıtaya haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, uzun süredir kapalı olan fırının kapısını açıp, içeri girdi. Yoğun kokunun oluştuğu iş yerinde inceleme yapan ekipler, deponun kapısını açtığında bozulmuş gıda ürünleriyle karşılaştı. İnceleme yapan polis ve zabıta, kokunun bozulmuş peynirden kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin uyarısı üzerine iş yeri sahibi temizlik çalışması başlattı.

Son dakika - Antalya'da sıcaktan havadan bunalanlar sahillere akın attiAntalya'da tatilciler hava sıcaklığının artmasıyla sahillere akın etti. Çocuklar ise su kanalında yüzerek serinledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Denizli'de iğrenç olay! Kaçırılıp 3 ay boyunca istismar edildi

Denizli'de iğrenç olay! Kaçırılıp 3 ay boyunca istismar edildi

Sıradaki Haber