Son dakika... Antalya'da corona'yı unuttu! Bodrum'da sosyal mesafeye uyuldu

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 60'ları gördü. Tatilciler denize girip, çocuklarıyla oynadı. Vatandaşlar, plaja 2 metre aralıklarla konulan şemsiyelerin altında güneşlendi.

İzmir'den Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten Ebru Soydaş, "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes corona virüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.

ANTALYA

Corona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahilde güneşlenip, Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 25, nem oranı ise yüzde 75 ölçüldü.

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde kalabalığın yoğun olduğu dikkati çekti. Sahilde güneşlenenlerin büyük kısmının fiziki mesafe ve maske kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Sahil bandında banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak yan yana oturan gençlerin büyük kısmının maskelerinin çantalarında ya da çenelerinin altında olduğu gözlendi. Hem fiziki mesafeyi aşan hem de maske takmayan gençler görüntülendiklerini görünce ceplerindeki maskeleri çıkarıp takmaya çalıştı. Neden maske takmadıkları sorulunca da birazdan denize girecekleri için maske takmadıklarını söyledi. Gençlerin çoğunluğu da maskeyle sıcak havada nefes almakta zorlandıklarını belirtti.

GENÇLER KOLUNA, ÇENELERİNE, KAFALARINA TAKIYORLAR

Sahilde maskeleri takılı bir şekilde yürüyüş yapan 70 yaşındaki Eyüp ve Atiye Turgut çiftçi ise, yaşlıların gençlerden daha çok kurallara uyduğunu anlattı. Turgut çifti, maske takmayan gençleri tepki çekecekleri korkusuyla uyaramadıklarını söyledi.

Bankta eşi Nihat ile maske takarak oturan Sevgi Özçelik, sağlık için maske takmanın ve fiziki mesafe kuralının uygulanması gerektiğini söyledi. Maskenin olması gerektiği yerin dışında her yere takıldığını anlatan Özçelik, “Gençler koluna, çenelerine, kafalarına, ellerine takıyorlar. Sıcak hava olunca kısa sürede bunalıyor insanlar. Hemen çıkarıp atıyorlar ya da başka yerlere takıyorlar maskeleri" dedi.