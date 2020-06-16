16.06.2020 - 17:59 | | DHA
Son dakika... Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu!
Antalya’da, falez kayalıklarının olduğu denizde erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin üzerinde darp izine rastlanmadığı belirlendi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Falez kayalıklarının olduğu deniz yüzeyinde birinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cansız bedende herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirlendi. Kimlik bilgisine ulaşılamayan kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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