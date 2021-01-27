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27.01.2021 - 16:38 | | DHA

Son dakika! Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!

Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.

Yağmurun ve fırtınanın dinmesiyle birlikte Antalyalılar dev dalgalarla fotoğraf çekmek için bölgeye geldi. Vatandaşlar ıslanmayı göze alıp dalgalar eşliğinde selfie çekti. Bazıları duvarı aşan dalgaların etkisiyle yere düştü. Çevredekiler tarafından kaldırılan vatandaşlar fotoğraf çekmeyi sürdürdü. Bölgedeki oyun parkındaki aletler ile banklar dalgaların etkisiyle yerinden sökülürken, bazı ünlü restoranların da camları patladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çakılla kaplanan yolu temizlemek için geçici olarak trafiğe kapattı.

Son dakika Antalyada dev dalgaların arasında tehlikeli arayış

DALGALAR ARASINDA TEHLİKELİ ARAYIŞ

Antalya'da hızı saatte 132 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar 40 metre uzunluğundaki falezleri dövdü. Vatandaşlar ise dalgaları görmek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde değerli takı ve madeni para arayanlar ise dev dalgalara aldırış etmeden arayışlarını sürdürdü.

Son dakika Antalyada dev dalgaların arasında tehlikeli arayış

SAĞANAK, DÖŞEMEALTI'NDA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Döşemealtı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri yoğun yağış nedeniyle göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle ilçedeki tarım alanları da sualtında kaldı.

Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.
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