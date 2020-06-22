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22.06.2020 - 16:51 | | İHA

Son dakika... Antalya'da feci kaza! 4 kişi cimlerin üzerinde ilk yardım bekledi

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya'da otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçlardan çıkartılan sürücüler çimlerin üzerine alınıp ambulansın gelmesi beklendi. Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Son dakika... Antalya'da feci kaza! 4 kişi cimlerin üzerinde ilk yardım bekledi

Kaza, öğle saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Evrenseki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can Mizan’ın kullandığı 07 AZZ 72 plakalı otomobil, Evrenseki turizm bölgesinden gelen Metin Yıldırım’ın kullandığı 07 EYP 34 plakalı ticari araçla kavşakta çarpıştı.

Son dakika... Antalyada feci kaza 4 kişi cimlerin üzerinde ilk yardım bekledi

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle geldiği yöne dönerek duran otomobildeki 4 kişi yaralanırken, yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak refüjdeki çimlerin üzerine alındı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Can Mizan, otomobilde yolcu olarak bulunan Doğukan Uzun, Özcan Gülaydın ve Görkem Gülaydın 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

 

 

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