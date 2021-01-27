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27.01.2021 - 09:34 | | AA

Son dakika... Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'dan gelen bir son dakika haberine göre, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ömer Boynukara (36) idaresindeki 07 ZK 963 plakalı otomobil, Antalya-Burdur karayolu Dağbeli Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Boynukara ile araçtaki Gözde Alican'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattıE-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
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