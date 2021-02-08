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08.02.2021 - 17:40 | | DHA

Son dakika.... Antalya'da kendisini otomobile kilitledi, tetiği çekti! Kanlar içinde kaldı

Son dakika haberine göre; Bunalıma girdiği belirten 37 yaşındaki E.A.'nın arkadaşına not bıraktıktan sonra kendisini otomobile kilitledi. Daha sonra tabancayla karnına ateş eden E.A. yaralı halde otomobilin kapısını açıp yere düştü. İşte Antalya'da meydana gelen haberin detayları...

Olay, saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. otomobilini arkadaşının yanında durdurup kendini araca kilitledi. Ardından yanındaki tabancayı karnına dayayan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan E.A., ardından otomobilin kapısını açıp, yere düştü.

Son dakika.... Antalyada kendisini otomobile kilitledi, tetiği çekti Kanlar içinde kaldı

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan E.A., Antalya Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

E.A.'nın bir süre önce nişanlandığı ortaya çıktı.

Son dakika.... Antalyada kendisini otomobile kilitledi, tetiği çekti Kanlar içinde kaldı

 

Kendini otomobile kilitleyip, tetiğe bastıAntalya'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. (37), arkadaşına Kardeşim size emanet dedikten sonra kendini otomobile kilitleyip, tabancayla karnına ateş etti. Yaralı halde otomobilinin kapısını açan A., hastanede tedaviye alındı.
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