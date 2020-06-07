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07.06.2020 - 11:47 | | DHA

Son dakika... Antalya’da yol kenarında şüpheli ölüm!

Antalya’da temizlik işçileri, çalılık alanda, yüzünde kan ve vücudunda morluklar olan ceset gördü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Yankı Kıray (50) olduğu belirlendi. Kıray'ın sırtında kamp çantası olduğu görüldü.

Son dakika... Antalya’da yol kenarında şüpheli ölüm!

Olay, sabah saatlerinde, Antalya- Serik yolu Aksu ilçe sınırlarının bittiği Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Temizlik işçileri, D400 yolunun Aksu çıkışındaki bariyerlerin arkasında, yoldan yaklaşık 5 metre uzaklıkta, çalılıklar arasında birinin hareketsiz yattığını gördü. Sırt çantalı ve yüzüstü yatan kişi için 112 Acil Servis'e haber verildi. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin üzerinden, Yankı Kıray adına kayıtlı kimlik çıktı. Kıray'ın yüzünde kan ve vücudunda morluklar tespit edildi.

Sırtındaki kamp çantasından günübirlik yürüyüşçü olduğu değerlendirilen Yankı Kıray'ın yüz, kol ve ayak bölümünde yara izleri bulunduğu cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kıray’ın ayağından terliklerinin ve sırtındaki matının farklı noktalarda olduğu görüldü. 

Polis olayın cinayet mi, kaza mı olduğunu belirlemek için civardaki mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. 

 

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