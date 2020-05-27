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27.05.2020 - 16:32 | | DHA

Son dakika... Apartmanın bahçesinde ceset bulundu

Bir son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da, apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz bir kadını fark edince durumu polise bildirdi. Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cesedi ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Son dakika... Apartmanın bahçesinde ceset bulundu

Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

 

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