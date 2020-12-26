MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Arazi kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var...
ABONE OL
26.12.2020 - 15:10 | | DHA

Son dakika: Arazi kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, birbiriyle akraba olan Avcı ve Polat aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi ise gözaltına alındı.

Cesetleri yola dizdiler! Korkunç olay
Cesetleri yola dizdiler! Korkunç olay
Cesetleri yola dizdiler! Korkunç olay
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Avcı ve Polat ailelerinin fertleri, bu meseleyi görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAVGADA ÖLENLERİN İSİMLERİ 

Kavgada ölen kişilerin Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olduğu belirtildi. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

MAHALLEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet