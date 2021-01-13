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13.01.2021 - 11:59 | | DHA

Son dakika... Arnavutköy'de kanlı olay! Polise gidip 'karımı vurdum' dedi

İstanbul'da dün gece kanlı bir olay yaşandı. Arnavutköy'de tartıştığı eşini silahla başından vurarak ağır yaralandı. Olay sonrası karakola giden koca, 'Karımı silahla kafasından vurdum' dedi.

Son dakika... Arnavutköy'de kanlı olay! Polise gidip 'karımı vurdum' dedi

Olay dün gece Arnavutköy'de yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu. İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç, ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi. Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Surlarda korkutan görüntüİSTANBUL'da restorasyonu bekleyen tarihi surların hasarlı burçları, kar ve yağmur öncesi görüntüleriyle endişe yaratıyor. Çökmeye yüz tutan surlar havadan da görüntülendi.
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