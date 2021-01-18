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18.01.2021 - 11:12 | | İHA

Son dakika... Artvin'de ormanda avladılar! Döner yapıp yerken yakalandılar

Olay Artvin'de yaşandı. Yasa dışı avcılıkla vurdukları yaban keçisini döner yapan iki kişi yakalandı. Şahıslara para cezası kesilirken avladıkları keçiye de el konuldu.

Son dakika... Artvin'de ormanda avladılar! Döner yapıp yerken yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Artvin merkeze bağlı Maden köyü sınırları içerisinde yaban keçisi ile yakalanan iki şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Şahıslara 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza verilirken avladıkları yaban keçisine el konuldu. Vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan şahıslar, döner çubuğu ve üzerinde bulunan etlere de el konuldu.

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