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06.11.2020 - 15:50 |

Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak? Bakan Selçuk'tan son dakika asgari ücret açıklaması

Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yeni yılda beklenen asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı için ne zaman görüşmelere başlayacak? Bakan Selçuk'un asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları neler? İşte detaylar...

Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak? Bakan Selçuk'tan son dakika asgari ücret açıklaması

2021 yılının yaklaşması ile birlikte asgari ücret zammı ne kadar olacak, merak konusu oldu. Vatandaşlar yeni yılda maaşlarına gelecek zamla ilgili gelişmeleri takip ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK? 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere Aralık ayı başında başlayacak. Bakan Selçuk: "2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırmış, yani nerdeyse bir katlık artış sağlamış bulunmaktayız. Asgari ücret karşılaştırmalarında da dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara doğru taşıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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