Son dakika... Aşıda rekor! 2 günde 400 bini aştı

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. İkinci günde saat 10.55 itibarıyla 411.689 kişi aşılandı. Rakamlar anlık olarak güncelleniyor.

AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR BELİRLENDİ

Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.

Birinci aşamada, aşılamaya başlanan sağlık personelinden sonra sırada eczane çalışanları var. Yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu kurumlardaki görevlilere de öncelik verilecek. Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

İkinci aşamada sıra kritik görev ve sektördekilere gelecek. Savunma, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar, özel güvenlikçiler aşılanacak. Öğretmenler ile gıda ve taşımacılık sektörü çalışanları da bu grupta yer alıyor. İkinci aşamada 65 yaş altındakiler de aşılanmaya başlanacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak 18 ile 49 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara aşı yapılacak. Sağlık sorunu olmayan diğer kişiler de yaş sırasına göre aşılanacak. 18 yaşından küçükler şimdilik aşı takviminde yer almıyor.







