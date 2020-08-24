24.08.2020 - 13:02 | | AA
Son dakika! Askeri okullara kodlama yöntemiyle sızma soruşturmasında 35 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
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Sultangazi'de taciz iddiasına dayak!İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şüpheliyi çevredekiler dövdü. Vatandaşların elinden kurtulan şüpheli kaçmayı başardı. Şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, şüphelinin dayak yemesi ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.