13.08.2020 - 13:40 | | DHA
Son dakika... Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gelen son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, jandarmaların bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı.
Kaza, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı. Yaralılar yere yatırılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Atladığı doğal havuzdaki taşa kafasını çarparak hastanelik olduAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus Emre Bozkurt (28), Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza girerek serinlemek istedi. Bozkurt, derinliğine dair uyarı işaretinin olmadığını iddia ettiği havuza atladığında, başını suyun içindeki taşa vurdu. Boynu kırılan Bozkurt, kısmi felç oldu.