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21.01.2021 - 13:56 | | AA

Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Gül kolilerinde 24 kilo...

Gelen son dakika haberine göre; Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan getirilen gül kolileri içinde yurda sokulmak istenen 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Gül kolilerinde 24 kilo...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan kargo ile yüklü miktarda kokain gönderileceği, bunların yurt genelinde piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, Kolombiya'dan getirilen gül kolileri içerisinde 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Kargo içerisindeki uyuşturucuyu teslim alacak olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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