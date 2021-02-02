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02.02.2021 - 17:07 | | DHA

Son dakika... Avcılar'da kanlı saldırı! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'nde bir kişi eşi ve eniştesini öldürüp bölgeden kaçtı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
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Olay, saat 14.35 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan Erol’a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer’e ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Son dakika... Avcılarda kanlı saldırı Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

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