MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Avcılar’da şok eden görüntü
ABONE OL
04.06.2020 - 09:32 | | DHA

Son dakika! Avcılar’da şok eden görüntü

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı. Binanın yıkımında temel kata gelindiğinde yanda bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı.

Şaşkınlık oluşturan görüntü sonrası iş yerindeki eşyalar çalışanlar tarafından duvar tarafından kaldırıldı. Durumla ilgili konuşan bir mahalle sakini, “Bina yapılırken beton dökülmeden normal fileli şat ile zemin katını kaplamaya girmişler. Yıkılmaya başlanınca da sıva yere dökülmüş. Zemin katında delik açmış” dedi.

Son dakika Avcılar’da şok eden görüntü

Bina yıkılınca gerçek ortaya çıktı! İş yerinin duvarı...İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler listesi | Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi | Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Rahibelerin kaldığı 'Bakireler Manastırı', defineciler tarafından talan edildi

Rahibelerin kaldığı 'Bakireler Manastırı', defineciler tarafından talan edildi

Sıradaki Haber