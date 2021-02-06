06.02.2021 - 10:06 | | DHA
Son dakika... Avcılar'da yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada
Gelen bir son dakika haberindeki görüntülere göre; İstanbul Avcılar'da bir grup genç, yol kenarında dans edip, halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin maskesiz ve mesafesiz eğlencesi kameraya anbean böyle kaydedildi.
Avcılar'da bir grup genç, yol kenarında dans edip, halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin maskesiz ve mesafesiz eğlencesi kameraya yansıdı.
Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.
Otomobilden açtıkları müzikler eşliğinde gençler dans edip, halay çekti. Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi.
Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü.
Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.
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