17.03.2020 - 14:34 |
Son dakika... Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi
Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
OTOBÜSLER HAVALİMANINDA
Avrupa'dan gelen Türkleri belirlenen yurtlara götürecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.