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17.07.2020 - 11:06 |

Son dakika... Ayasofya için 24 Temmuz programı belli oldu

Son dakika gelen habere göre; Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Son dakika... Ayasofya için 24 Temmuz programı belli oldu

Ayasofya Camii içinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı'nda toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Artık resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Camiye 2 imam ve 4 müezzin atandı. (TRT Haber)

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