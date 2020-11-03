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03.11.2020 - 14:51 |

Son dakika... Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı. Enkazdan kurturılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: Umudun yeni adı 4 yaşındaki Ayda! 91 saat sonra kurtarıldı
Son dakika: Umudun yeni adı 4 yaşındaki Ayda! 91 saat sonra kurtarıldı
Son dakika: Umudun yeni adı 4 yaşındaki Ayda! 91 saat sonra kurtarıldı
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İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

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