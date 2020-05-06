Son dakika! Aydos Ormanı yangınına müebbet ve 25 yıl hapis

ELİF ALTIN / İstanbul

Pendik’te 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman isimli kişi Aydos Ormanı’nında yangın çıkarıp daha sonra 112 Acil Servis, 110 Yangın İhbar hattını ve 155 Polis İmdat’ı arayarak ihbarda bulundu.

Olayın akabinde ise PKK terör örgütüne yakın olan bir sosyal medya hesabından yangının üstlenildi. Yapılan soruşturma sonunda savcılık, Yakup Akman’ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı’nda 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğunu belirterek dava açtı.



ÖRGÜTLE ALAKASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmasını yapan tutuklu sanık Yakup Akman, yaklaşık 1,5 yıldır arkadaşlarıyla yangının çıktığı ormanlık alana gittiğini ancak o gün yalnız takıldığını ve bir ağacın dibine oturup alkol aldığını söyledi. Alkol almadan önce karşı tarafta iki kişiyi gördüğünü, insanlar sık sık geldiği için aldırmadığını, bir süre sonra birkaç metre önünde duman çıktığını ancak aldırış etmediğini belirten Akman, "Duman yükselmeye başlayınca iki kişinin orada olmadığını gördüm. İtfaiyeyi, polisi ve sağlık ekiplerini aradım. O sırada panikle aşağıya doğru indim. Ekipler gelince yanlarına gittim, 'İfade vermen lazım' dediler. Ormanın çıkışında dört ekip otosu vardı. Bir anda fotoğraflarım çekildi. Yenişehir Karakolu'na oradan da TEM'e götürdüler. Örgütle alakam yoktur" dedi.

MÜEBBET VE 25 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Akman’ı "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma" ve “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlarından müebbet, 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı.