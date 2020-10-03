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03.10.2020 - 05:49 | | DHA

Son dakika: Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Son dakika haberine göre, Kartal Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Aydos Ormanı'nda sabaha doğru saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Son dakika: Aydos Ormanında korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirse de itfaiye ekiplerinin dört koldan yürüttüğü çalışmalar ile yangının ilerlemesi durduruldu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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