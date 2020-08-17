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17.08.2020 - 11:37 | | DHA

Son dakika... Aydos Ormanı'nda yangın

Aydos'ta ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Orman yangını drone ile havadan da görüntülendi.

Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kartal ilçesine yakın bölgedeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ederken, havadan söndürme helikopteri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar soğutma çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bir görgü tanığı "Ormandan çıkan dumanları gördük. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. Biz de söndürme çalışmalarına yardım ettik" diye konuştu.

Polis ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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