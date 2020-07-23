23.07.2020 - 14:02 |
Son dakika... AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı
Son dakika gelen habere göre; AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti.
Anayasa Mahkemesi'nden çoklu baro ve bekçilik düzenlemesine ilişkin son dakika kararı geldi. AYM'nin çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddettiği bildirildi.
Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdiSon dakika gelen habere göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğna burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.