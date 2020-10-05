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05.10.2020 - 10:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın bugüne kadar 22 yerleşim yerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Son dakika... Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Son dakika... Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Son dakika... Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

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