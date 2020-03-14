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14.03.2020 - 10:56 | | AA

Son dakika! Azerbaycan'da düğün yapmak yasaklandı!

Azerbaycan'da, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Son dakika! Azerbaycan'da düğün yapmak yasaklandı!

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.

Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı kameradaEsenyurt’ta bir AVM karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.
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