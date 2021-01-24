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24.01.2021 - 10:21 | | AA

Son dakika... Azez'de 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Azez'de 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevzilerin de imha edildiği aktarıldı.

Son dakika... Azezde 7 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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