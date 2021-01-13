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13.01.2021 - 08:00 |

Son Dakika: Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!

Gelen son dakika haberine göre, Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın emekli general ağabeyi Kemal Sancar, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Son Dakika: Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!

Tele-dolandırıcıların son kurbanı Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın ağabeyi, emekli Tuğgeneral Kenan Sancar oldu. Ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, emekli paşaya, "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin" dedi. Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın" diyerek paşayı bankaya yönlendirdi.

Son Dakika: Aziz Sancarın emekli general ağabeyine büyük şok

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Sancar bankadan 9 bin lira çekti. "Bankanın 100 metre ilerisinde yer alan benzincide bir servis aracı var. Parayı o aracın yanına bırakın" diyen dolandırıcıdan şüphelenen Sancar, parayı bırakmaktan vazgeçti. Vakit kaybetmeden eşi Nezihe Sancar'ı arayan paşa, çoktan geç kalmıştı. Aynı dakikalarda eve giderek kendilerini polis diye tanıtan çete üyeleri, kadını korkutarak açtırdıkları evdeki kasadan 50 bin lira değerinde ziynet alıp kaçmıştı. Çiftin şikâyeti üzerine başlatılan çalışmada, kısa sürede şüpheli Ahmet A. (29) yakalandı. Karı kocanın teşhis ettiği Ahmet A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle savcılık iddianamesi düzenlendi. Dolandırıcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin yağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.
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