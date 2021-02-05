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05.02.2021 - 09:47 | | DHA

Son dakika! Babasına ait tabancayla oynarken mermi başına isabet etti

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Siverek ilçesinde yaşayan Açık ailesinin 9 yaşındaki oğlu, babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhittin Açık, kurtarılamadı.

Son dakika! Babasına ait tabancayla oynarken mermi başına isabet etti

Olay, gece geç saatlerde ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ülkülü Mahallesi’nde meydana geldi. Açık ailesinin 9 yaşındaki çocukları Muhittin, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken tetiğe dokundu. Dolu olan tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Muhittin Açık, yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları Muhittin’i yerde kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Muhittin, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Muhittin Açık’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Küçük Muhittin’in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

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