Son dakika... Bahçelievler'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor.

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman ve yakınındaki binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın çökmesi sonucu bazı araçlarda hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.