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14.02.2020 - 17:19 | | AA

Son dakika... Bahçelievler'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan bina çöktü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika... Bahçelievler'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir  binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken,  enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi  arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile  enkazda çalışma yapıyor. 

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman ve yakınındaki  binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi. 

Binanın çökmesi sonucu bazı araçlarda hasar meydana geldi. 

SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

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