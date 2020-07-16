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16.07.2020 - 10:39 |

Son dakika... Bakan açıkladı! 18 ilaç daha geri ödeme listesinde

Gelen son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Son dakika... Bakan açıkladı! 18 ilaç daha geri ödeme listesinde

Son dakika haberine göre, Bakan Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8.265'e ulaştığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas- iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.

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