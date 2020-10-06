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06.10.2020 - 10:01 | | İHA

Son dakika! Bakan açıkladı! Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Son dakika! Bakan açıkladı! Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kişisel Twitter hesabından 6 Ekim itibariyle burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ekim tarihleri arasında TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
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