Son dakika! Bakan açıkladı! Hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kişisel Twitter hesabından 6 Ekim itibariyle burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ekim tarihleri arasında TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.