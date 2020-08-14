14.08.2020 - 11:47 | | AA
Son dakika! Bakan açıkladı: 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırı
Gelen bir son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Gül, Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan anlaşmaya çok sert tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle:
"Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur."
Hırsızlardan bıktı, kapıya bu yazıyı astı!Antalya’da açık bırakılan giriş kapısı nedeniyle 6 kez hırsızlık olayının yaşanmasına sinirlenen bina sakini sitemini kapıya astığı, ‘Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin Amin’, ‘Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah Amin’ yazılarıyla gösterdi.