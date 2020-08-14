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14.08.2020 - 11:47 | | AA

Son dakika! Bakan açıkladı: 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırı

Gelen bir son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Gül, Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan anlaşmaya çok sert tepki gösterdi.

Son dakika! Bakan açıkladı: 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırı

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle: 

"Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur."

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