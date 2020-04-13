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13.04.2020 - 13:11 | | İHA

Son dakika... Bakan açıkladı! Yüzde 95 azaldı

Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Gül, "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi.

Son dakika... Bakan açıkladı! Yüzde 95 azaldı

Ayrıntılar geliyor...

 

Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.
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