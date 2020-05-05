Son dakika | Bakan Akar, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

05.05.2020 - 18:30 | | DHA
Son dakika | Bakan Akar, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ±yla görüÅŸtü
Son dakika haberine gÃ¶re, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Kanada Milli Savunma BakanÄ±Â Harjit Sajjan ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kanada MilliÂ Savunma BakanÄ± Sajjan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede 29 Nisan 2020'de Ä°yon Denizi'nde dÃ¼ÅŸen Kanada helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi destek ve katkÄ±Â nedeniyle teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamadaÂ ayrÄ±ca, ikili iliÅŸkiler ve coronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda daÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulduÄŸu kaydedildi.Â
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