21.02.2020 - 14:57 | | AA
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!
Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
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