Son dakika! Bakan Akar'dan Macron sözleri: Problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi."

"(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil."