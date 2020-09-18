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18.09.2020 - 12:36 |

Son dakika! Bakan Akar'dan Macron sözleri: Problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki: Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi.

Son dakika! Bakan Akar'dan Macron sözleri: Problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi."

"(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil."

Fahrettin Koca: Yüzde 42 arttı!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir'de vaka sayısı bir önceki aya göre yüzde 42 arttı." ifadelerini kullandı.
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