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04.04.2020 - 21:32 | | AA

Son dakika | Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ açÄ±klama: Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± iddialarÄ± reddetti

Son dakika haberine gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CNN TÃ¼rk'te aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°spanya'nÄ±n solunum cihazÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar Ä°spanya'ya verdiÄŸi desteÄŸi vurguladÄ± ve teÅŸekkÃ¼r etti." ifadelerini kullandÄ±. MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle yurt dÄ±ÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 156'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Son dakika | Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ açÄ±klama: Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± iddialarÄ± reddetti

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla ilgili yerel ve uluslararasÄ± geliÅŸmelere iliÅŸkin CNN TÃ¼rk'te deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dÄ±ÅŸÄ±nda zor durumda olan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye getirilmesine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ettiklerini belirterek, "BugÃ¼ne kadar 55'e yakÄ±n Ã¼lkeden 25 bine yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¼lkemize getirdik." dedi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilenlerin 14 gÃ¼n karantinada tutulduklarÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "1 Nisan'dan itibaren 2 bin 467 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¼lkemize getirdik. Son 2 gÃ¼nde Kuveyt'ten 644 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± tahliye ettik. Bir uÃ§ak daha kaldÄ±rmayÄ± planlÄ±yoruz." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Cezayir'den dÃ¼n yapÄ±lan iki uÃ§uÅŸla 537 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼lkeye getirildiÄŸine iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu gece 3 uÃ§akla daha bine yakÄ±n vatandaÅŸÄ±n geleceÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

"YarÄ±n Suudi Arabistan'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da getirmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'tan da 334 kiÅŸilik bir grubun Ã¼lkeye getirildiÄŸine deÄŸinerek, "7-8 Nisan'da 4 ayrÄ± uÃ§uÅŸla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± oradan getireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan, Fransa'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde mahsur kalan 144 tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n Marsilya Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye getirildiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n KaradaÄŸ'dan da 3 uÃ§uÅŸla 479 vatandaÅŸÄ±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YarÄ±n Cidde'den gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz iki seferle Suudi Arabistan'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da getirmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z. YaklaÅŸÄ±k 2 bine yakÄ±n baÅŸvuru var. AyrÄ±ca 360 civarÄ±nda da umreci vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. BunlarÄ±n hepsi SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, yurtlarÄ±mÄ±zÄ±n karantina kapasite Ã§erÃ§evesinde Ã¼lkemize getirdiÄŸimiz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 'Mutlaka getirin.' diyor, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da 'Gelmesin.' diyor. En kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkeler bile vatandaÅŸlarÄ±nÄ± getiriyor. Elbette TÃ¼rkiye gibi bir devlet yurt dÄ±ÅŸÄ±nda zor durumdaki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmamalÄ±."

TÃ¼rkiye'deki karantina sÃ¼resinin de katÄ± ÅŸekilde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã¼lkedeki vatandaÅŸlarÄ±n da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorunda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kanada'da da yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸilik bir Ã¶ÄŸrenci grubumuz var. Pakistan hava yollarÄ±nÄ±n iki ayrÄ± uÃ§uÅŸuyla, orada PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrenciler de var, 7-8 Nisan'da inÅŸallah onlarÄ± da Ã¼lkemize getireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki 156 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± virÃ¼sten kaybettik"

Ã–te yandan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Maalesef yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 156 vatandaÅŸÄ±mÄ±z virÃ¼s sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. 50'ye yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n cenazesini Ã¼lkemize getirdik." bilgisini verdi.

Â Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar Ä°spanya'ya verdiÄŸi desteÄŸi vurguladÄ± ve teÅŸekkÃ¼r etti.

94 Ã¼lkeden tÄ±bbi malzeme talebi var.

Bizim ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± garanti altÄ±na almamÄ±z lazÄ±m.

Bu aÃ§Ä±klama Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼metinden gelmedi.

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Son dakika | Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlundan flaÅŸ aÃ§Ä±klama: Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± iddialarÄ± reddetti

Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye'ye Twitter'dan teÅŸekkÃ¼r etti.

Â 

Polis havadan helikopterle uyardÄ±: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgÄ±nÄ± için alÄ±nan önlemler kapsamÄ±nda, helikopterlerle vatandaÅŸlara anons yaparak, "Kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve çevrenizdekilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için evinizde kalÄ±n. 65 yaÅŸ üstü ve 20 yaÅŸ altÄ± vatandaÅŸlarÄ±n sokaÄŸa çÄ±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
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