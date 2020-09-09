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09.09.2020 - 10:15 |

Son dakika... Bakan duyurdu! 5 gün sonra kontrol altına alındı

Hatay'da 5 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, '93 saat sonra yangın tam anlamıyla kontrol altında. 5 aracımız kaza yaptı, 15 orman işçimiz hafif yaralandı' dedi.

Son dakika... Bakan duyurdu! 5 gün sonra kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

93 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı.

150 km sahanın içinde yeni yol açmak zorunda kaldık. Koşulları zor olan bir arazide çalıştık. 5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı. İlk 2 gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek durumundaydık. Onun için biraz daha yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı.

Kuzey batıya yüklenmemiz çok önemliydi. Çok daha erken sonuç alabilirdik. Kuzey batı tarafını geçirseydik, Belen ve Arsus ilçelerinin de ciddi risk altına girmesi söz konusu olabilirdi. Bunu da arkadaşlarımız engellemiş oldu.

Uzun süren musibetlerden hepimizin alacağı dersler var. Orman teşkilatımızın da alacağı dersler var.

İlk kez İHA'ların vazgeçilmez olduğunu gördük. Vatandaşlarımıza bir kez daha özellikle ormanlar ve ormanlık alanlarla ilgili uyarıyoruz. Ağaçların yetişmesi yıllar alıyor. Elbette biz burayı ağaçlandıracağız. Yaban hayat da etkileniyor.

Corona virüse yakalanan hastaların ciğerlerindeki dehşet veren görüntüEdirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Alper Eker, corona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle göstererek, vurdumduymaz vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulundu.
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