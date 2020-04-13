13.04.2020 - 13:38 |
Son dakika... Adelet Bakanı Gül açıkladı! 17 hükümlüde virüs çıktı, 3 mahkum öldü
Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Gül, "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi. 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye teşhis konulduğunu belirten Bakan Gül, açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son dakika haberi I Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;
Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.
5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.
Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı... Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.