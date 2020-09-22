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22.09.2020 - 10:37 | | DHA

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: İlan yayınlandı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın Bakanlığın web sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: İlan yayınlandı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle:

Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.

Aklınızı muhakemenizi kimseye kiralamayın. Geçmişte bunu gördük. Anayasadan değil Pensilvanya’dan akıl alanların halini gördük. Birileri sosyal medyadan yazıyor. ‘Adalet Bakanı bunu niye tutuklamıyor, şu niye tutuklanmıyor’ diye. Bunlar eski alışkanlıkların ürünü. Bu tür hukuk dışı yaklaşımlara izin vermeyeceğiz.

 

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