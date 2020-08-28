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28.08.2020 - 19:27 | | AA

Son dakika: Bakan Koca '1.000’den fazla' dedi ve duyurdu: İşte corona virüste son durum

Son dakika haberine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu. Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Bugün 36 can daha kaybettik" dedi.

Son dakika: Bakan Koca '1.000’den fazla' dedi ve duyurdu: İşte corona virüste son durum

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 814 test yapıldı, 1517 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 36 hasta vefat etti, 1017 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı.

Test sayısı 6 milyon 835 bin 674, vaka sayısı 265 bin 515, vefat sayısı 6 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 17 bin 461, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur."

Son dakika: Bakan Koca 1.000’den fazla dedi ve duyurdu: İşte corona virüste son durum

Son dakika: Bakan Koca 1.000’den fazla dedi ve duyurdu: İşte corona virüste son durum

 

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