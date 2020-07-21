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21.07.2020 - 20:51 | | AA

Son dakika: Bakan Koca 71 il için iyi haber verdi! İşte çarpıcı corona virüs rakamları...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Koca 71 il için iyi haber verdi! İşte çarpıcı corona virüs rakamları...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

"21 ilimizde yoğun bakım hastası yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca hastalığın Türkiye'deki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık Kovid-19 durum raporları için linki de paylaştı.




Son dakika: Bakan Koca 71 il için iyi haber verdi İşte çarpıcı corona virüs rakamları...


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