06.09.2020 - 21:46 | | AA
Son dakika! Bakan Koca açıkladı: Corona virüse yakalanan yüz kişiden...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."
Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklamasıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor." Pakdemirli: (Hatay'daki orman yangını) Yangına tabii ki şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz."